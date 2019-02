El SMN adelantó que el fenómeno enfilará hacia el centro y norte del país. "Se prevé que las temperaturas estén entre 35º C y 39º C en el sur de Buenos Aires, La Pampa, este de Mendoza y sur de San Luis. Jueves y viernes también serán días de mucho calor en el noroeste argentino y se esperan temperaturas entre 40º C y 45º C", indicó el organismo.