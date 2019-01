Consultado por Infobae respecto del juicio que se lleva adelante por la desaparición de dos guerrilleros, Avruj explicó que "la Justicia tiene que hacer su trabajo en función de procesos que se están llevando a cabo. Hoy lo que estamos haciendo es reafirmar el compromiso de todos los argentinos con la democracia, con los hombres de bien, y reafirmar este cambio cultural importante donde no es posible la violencia, no es posible levantarse gratuitamente contra las instituciones del Estado, que no es posible querer violentar la democracia por nadie".