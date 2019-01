"Yo nunca había tirado, no me gustaban las armas. Y no era el único. Había compañeros que eran militantes barriales, chicos que se habían sumado a agrupaciones del MTP, que tampoco tenían experiencia militar. Tuvimos muy poca preparación previa, muy rápida, donde aprendimos a manejar algunas armas, como la escopeta con la que entré para tomar el dormitorio de la tropa, o cómo tirar con un FAL, pero nada más. Lo que teníamos era una disposición anímica enorme y mucha decisión. Recuerdo que mi mayor angustia era no saber si iba a estar a la altura de la situación. Pensaba si al escuchar el primer tiro no iba a salir corriendo. Y no era una locura. Yo entré en el último vehículo y cuando ingresamos ya había un tiroteo infernal en la zona de la guardia, donde hubo mucha resistencia. Cuando salí del vehículo ya llovían las balas, pero salí y seguí adelante", dice Miguel.