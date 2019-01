"No soy el único que vio. Soy el único que se animó a decir la verdad. Cuando entré por el fondo del cuartel, a esas personas las estaban torturando. Concretamente, las tenían boca arriba debajo de una arboleda y las estaban torturando dos oficiales. Eran dos: uno delgado, más alto, con pantalón y camisa y de tez blanca; el otro más bajo, con el torso desnudo y con una camisa o camiseta que cubría su cabeza hasta la frente, de tez morena. Se los tiró sobre el pasto, boca arriba, estaban heridos, conscientes, se los interrogaba sobre sus identidades y sobre la organización atacante y se los golpeaba en cuerpo y extremidades. Yo estaba allí y vi y escuché cuando los oficiales de inteligencia los interrogaban y cuando eran golpeados y allí ellos manifestaron: 'Me llamo Iván' y el otro decía: 'Me llamo José' y me acuerdo perfectamente que en ese duro trance en que ellos era atormentados y flagelados imploraban por sus vidas. Uno de los chicos, eso quedó en mi conciencia muy lastimada, pedía. 'Señor, regáleme la vida'. Nunca voy a olvidar eso", afirmaría Almada en declaraciones judiciales.