Dentro de una de las carpas verdes del balneario San Sebastián, en La Perla, un hombre de unos 60 años tiene su banqueta de espaldas al mar, apuntando directo a la cancha de vóley playa del complejo. No sabe nada del deporte, pero está hipnotizado. Y no es para menos. Los movimientos, la sincronización, la velocidad, la fuerza, no dejan dudas de que los que están ahí adentro son profesionales. En primera fila, con los pies en la arena, observa prepararse a deportistas de elite.