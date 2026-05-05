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Miguel “Piojo” Herrera compara el nivel de historia de América y Chivas con el del Atlante

El estratega nacional volverá a dirigir en los banquillos luego de tener una experiencia internacional con la Selección de Costa Rica

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Miguel Herrera comenzará a dirigir al Atlante a partir de la próxima temporada (X@Atlante)
Miguel Herrera comenzará a dirigir al Atlante a partir de la próxima temporada (X@Atlante)

El regreso de los Potros a la Primera División de la Liga MX marcará un nuevo capítulo para el equipo azulgrana, que tomará el lugar de Mazatlán en el torneo Apertura 2026. La dirección técnica estará a cargo de Miguel Herrera, quien vuelve al máximo circuito del fútbol mexicano tras su paso como futbolista por el mismo club.

La reincorporación de Atlante eleva a 18 el número total de equipos en la liga principal del país. El movimiento implica la salida de Mazatlán y abre la puerta para que la escuadra capitalina vuelva a competir entre los mejores del fútbol nacional. Herrera se prepara para asumir el reto de devolver protagonismo al equipo azulgrana en el contexto de los clubes más tradicionales del país.

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(Instagram / @miguelherreradt)
(Instagram / @miguelherreradt)

Piojo Herrera compara el nivel de historia del Atlante con el de Chivas y América

Durante una transmisión del programa de ESPN, Futbol Picante, Miguel Herrera comparó el nivel de historia del Atlante con el que tienen Chivas y América. El entrenador mexicano destacó la trayectoria que tiene su nuevo equipo y señaló que regresarán a pelear con todo.

“El Atlante tiene una historia larguísima. Después de Chivas y América que son los equipos que tienen un poco más de años que Atlante, pero estamos en ese nivel de historia. Yo creo que era importante decir, si queremos regresar, hay que regresar con todo, pelear con todo.

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Cabe recordar que este será el regreso de Miguel Herrera como técnico luego de haber tenido una experiencia internacional con la Selección de Costa Rica donde no tuvo los mejores resultados ya que no logró clasificar al Mundial 2026.

Por ahora, mientras se llega el regreso del Piojo a los banquillos, el entrenador continua en su etapa como analista de futbol en los micrófonos de TUDN.

El equipo que dirige el técnico mexicano perdió ante Haití y su clasificación al Mundial 2026 peligra |Crédito: X@danielmartinezo

El regreso del Atlante a la Primera División del futbol mexicano

Tras más de una década, Atlante volverá a competir en el máximo circuito del futbol mexicano. Desde la llegada de Emilio Escalante a la presidencia del equipo azulgrana en 2020, el club había fijado como prioridad el retorno a la Primera División del fútbol mexicano. Luego de haber descendido en el torneo Clausura 2014, el conjunto azulgrana compite desde entonces en la Liga de Expansión.

Con su retorno, los Potros reconfiguran el escenario del futbol mexicano, ya que la mudanza implica un ajuste en la distribución de equipos y estadios para la próxima temporada. Esta noticia ha despertado expectativas entre los seguidores del club y la afición en general, quienes aguardan el desempeño del equipo tras su regreso al máximo circuito.

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