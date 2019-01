"Me encantaría saber qué le parece el libro. Me interesa la devolución de todos los lectores. Escribir es una tarea muy en solitario, para uno, para adentro, pero después cuando el libro sale a mí me gusta que los lectores me digan qué les pasó, qué vieron y más tratándose de la gobernadora", subrayó la marplatense, sobre las primeras sensaciones tras la noticia y la viralización de las imágenes.