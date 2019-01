"Me sorprendió sobremanera el precio negociado por lo que debería ser algo frecuente y sin mayor valor que el nominal. Debería haber unos dos billetes por cada habitante del país, y me interesé por el tema", comentó al diario La Voz Benjamín Palacio, vendedor de antigüedades, cuando se enteró del precio al que se subastó. Tras consultar con coleccionistas descubrió que el billete de esa serie, que en principio no tiene signos particulares, "escasea" en el país.