"Una señora mayor me contactó y me dijo que tenía muchas camisetas que eran de sus padres, que había trabajado en la utilería de River y aparte coleccionaba. No habían pensado en venderlas, pero necesitaban la plata con sus hermanos. "Sabemos que vos coleccionas y queremos a alguien que las quiera todas juntas, no las queremos separar", me dijo. Arreglé el precio por el paquete y dentro del mismo estaba la camisa amarilla. Cuando vi que realmente necesitaban la plata, decidí darles más plata por la diferencia que había con esta remera", relató sobre la obtención de uno de los objetos más destacados de su colección.