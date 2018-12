Si bien la pericia indicó que Eguillor es una persona que sabe lo que hace, su comportamiento ante la opinión pública dejó entrever que probablemente no tomó real conciencia de la gravedad de la situación que enfrenta. Así lo sostiene la psicóloga Lorena Ruda, quien en diálogo con Infobae dijo –basada únicamente en lo que se vio mediáticamente– que el joven todavía no asume la acusación que enfrenta o peor, no le importa.