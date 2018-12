Una pasajera le pidió al hombre que se calmara y que dejara de agredirlo: "Pero no se está haciendo el vivo con nadie acá". Él respondió: "Acá no se va a hacer el vivo con nadie, obvio. Ya se hizo el vivo con alguien, ¿qué, lo vas a defender a él?". "Me estoy defendiendo a mí", contestó ella. "¿A vos de qué? Si no te estoy hablando de él, le estoy hablando a él. Sí, porque ahora pasa por todos los canales diciendo que no hace nada", expresó el hombre.