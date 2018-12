Más allá de la situación que se desató en las últimas horas, hay un elemento que no es parte de sus monólogos en redes sociales. El caso del ataque en San Telmo, que investiga la Fiscalía Nº 22 bajo una calificación de averiguación de delito, no es la única causa en su contra en los tribunales porteños. En algún momento, el ex relacionista público deberá enfrentar un juicio oral en el Tribunal Nº 9.