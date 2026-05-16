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Elisabetha Gruener nos cuenta todo de “Fiesta de compromiso”, una obra de teatro que se cuenta desde la expresión corporal

La actriz platicó con Infobae México sobre los detalles de la puesta en escena

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Fiesta de compromiso estará disponible del 17 de mayo y hasta el 12 de julio en el Foro Shakespeare (cortesía)
Fiesta de compromiso estará disponible del 17 de mayo y hasta el 12 de julio en el Foro Shakespeare (cortesía)

Elisabetha Gruener encabeza la obra Fiesta de compromiso. Esta puesta en escena prescinde por completo del diálogo, rompiendo con las convenciones tradicionales del teatro.

El lenguaje corporal y los sonidos pregrabados funcionan como los principales recursos para narrar la historia, marcada por emociones, conflictos y revelaciones. Se estrena el 17 de mayo en el Foro Shakespeare.

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La trama sigue a Elisabetha Gruener, la novia, y Alberto Quijano, el novio, quienes viven la víspera de su fiesta de compromiso. La celebración se convierte en un escenario donde emergen tensiones familiares, secretos y deseos.

En entrevista con Infobae México, la actriz Elisabetha Gruener contó todo sobre su participación en la puesta en escena.

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Entrevista con Elisabetha Gruener

Fiesta de compromiso estará disponible del 17 de mayo y hasta el 12 de julio en el Foro Shakespeare (cortesía)
Fiesta de compromiso estará disponible del 17 de mayo y hasta el 12 de julio en el Foro Shakespeare (cortesía)

¿De qué trata el proyecto?

“La primera línea de comunicación es a través del cuerpo y de la coreografía. Habla sobre la familia, los deberes de la familia y los roles que cada uno ocupamos dentro de ella, que son muy distintos a los roles que ocupamos con el resto del mundo. Eso lleva a pequeñas explosiones, a secretos, a descubrimientos y a puntos de inflexión”.

¿Cómo te preparas para un papel así?

“No hubo una preparación previa; más bien, fue un proceso emocional y mental. Nadie sabía de qué se trataba la obra hasta que comenzamos a montarla. Hicimos un voto de confianza en Clemente, el creador, y en los actores y bailarines del elenco. Fue como aventarnos juntos al cenote, sin saber si íbamos a caer bien o no. Eso ha sido lo más interesante. Me gustan estos procesos de laboratorio en los que descubres la esencia conforme avanzan los ensayos. Eso fue lo que ocurrió y fue genial”.

¿Cuál es tu expectativa para el público? ¿Cómo crees que va a reaccionar la audiencia, que es, básicamente esencial para una obra de teatro?

Fiesta de compromiso estará disponible del 17 de mayo y hasta el 12 de julio en el Foro Shakespeare (cortesía)
Fiesta de compromiso estará disponible del 17 de mayo y hasta el 12 de julio en el Foro Shakespeare (cortesía)

“Todavía no sabemos cómo va a terminar la historia; estamos a punto de descubrirlo en estas últimas semanas. No hemos tenido oportunidad de mostrársela a nadie.

Espero que el público entre sin la expectativa de buscar una historia o un mensaje concreto. Muchas veces llegamos a una obra, película o exposición tratando de encontrarle un sentido intelectual y racional a lo que vemos, pero creo que el sentido de esta obra es mucho más sensorial, en lo que nos hace sentir.

La mayoría de los proyectos que hacemos Clemente y yo, que ahora tenemos varios en marcha, son sensoriales. Como qué nos hace sentir en ese momento las imágenes, la música, la iluminación, a qué huele ese lugar. Y creo que eso es lo que me gustaría o lo que yo esperaría del público, que entrara con una apertura de, pues a ver qué pasa, a ver qué siento, a ver qué me despierta".

Cuando eras pequeña, no querías ser actriz, decías que era un mundo algo emocional. ¿Qué pasó para que cambiara y hoy estés en una obra tan particular como esta?

Fiesta de compromiso estará disponible del 17 de mayo y hasta el 12 de julio en el Foro Shakespeare (cortesía)
Fiesta de compromiso estará disponible del 17 de mayo y hasta el 12 de julio en el Foro Shakespeare (cortesía)

“Creo que la razón por la que no quería ser actriz tenía más que ver con el deber ser. Mis padres y mi hermano son artistas, así que mi resistencia era justo hacia esa expectativa de cumplir con lo que los demás esperan. Si decides ser artista, a veces parece que otros trazan el camino en vez de que lo hagas tú. Por ahí iba mi resistencia, y justo de eso habla la obra. Por eso es tan personal. Yo creo que todos tenemos una familia o un grupo donde existe ese deber ser, esa expectativa sobre lo que tienes que ser. Puedo relacionar esa decisión de dedicarme a esto con la historia de la obra. Hay un deber ser muy fuerte siempre, y me parece importante poder trascenderlo. Eso es justo lo que he intentado desde que decidí seguir el mismo camino que mi mamá y mi papá. En esta obra es muy personal para mí. Siento que puedo conectarlo de inmediato con algo muy cercano. Todos entramos sin saber de qué iba a tratar, con el nervio de descubrir el trayecto emocional de nuestros personajes. De pronto te das cuenta de que habla de la familia, del deber ser, de los roles, de todo eso que está en todos nosotros. Por eso esta historia es importante y creo que será inesperada para el público”.

¿Cuál es la mejor vía para interpretar mejor un papel? ¿Cuando te ves reflejada en el personaje o cuando no tiene nada que ver contigo?

“Siempre dicen que hay que separar al artista de su arte, pero pues yo no creo que se pueda hacer eso, porque por lo menos yo cuando estoy creando, ya sea que el personaje sea lo más alejado de mí o lo más cercano a mí, siempre parte desde mí, desde mi ser, desde lo que he vivido, desde lo que he sentido, desde mis experiencias”.

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