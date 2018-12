La denuncia llegó al Juzgado Nº37 de la doctora Silvia Ramond, que delegó su instrucción en la Fiscalía Nº11. La causa -de la que no se conocen sus pormenores- continúa en trámite luego de que Eguillor ratificara la denuncia en el Juzgado; la Fiscalía, sita en la calle Paraguay, le hizo un pedido de información al joven, que hasta el momento no se presentó ante los investigadores. La acusada todavía no fue indagada.