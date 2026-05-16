Alfredo Gutiérrez será homenajeado en dos eventos especiales, en medio del debate por su exclusión del Festival Vallenato

Alfredo Gutiérrez, considerado 'Trirrey' y máximo ganador histórico, queda excluido del homenaje institucional del festival, desatando polémica en redes sociales y medios especializados - crédito cortesía GV Comunicaciones

La decisión de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata de homenajearse a sí misma en la edición de 2027 luego de que en las celebraciones anteriores rindiera homenaje a El Binomio de Oro de América o al fallecido Omar Geles, generó controversia en los círculos del vallenato.

El anuncio de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata sobre la conmemoración de sus 60 años en 2027, sin rendir homenaje a ningún personaje, ha provocado una ola de inconformidad entre seguidores y músicos del folclor, quienes consideraron que el próximo festival era el propicio para celebrar al miembro fundador de Los Corraleros de Majagual y luego solista.

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Alfredo Gutiérrez ganó reconocimiento por ser capaz de fusionar los elementos del vallenato propios de Cesar con los de la sabana, algo reflejado durante sus años con Los Corraleros de Majagual y luego como solista - crédito cortesía GV Comunicaciones

Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación, comunicó que la decisión tiene por objetivo resaltar el impacto cultural del Festival en Colombia y su proyección internacional.

La postura de la Fundación ha reavivado entre los amantes del vallenato la exigencia popular de reconocer a Alfredo Gutiérrez, el artista con más triunfos en la historia del certamen y referente del acordeón colombiano, llevando a que no sean pocas las voces en redes sociales que solicitaran que se hiciera justicia con la trayectoria y el impacto en la música colombiana del “Rebelde del Acordeón”. Comentarios difundidos en redes sociales hicieron eco ante la urgencia de reconocerlo en un evento de semejante importancia, como ya venía sucediendo con otros exponentes en años anteriores.

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El periodista regional Edilberto Castillo sumó su voz a través de una carta pública, pidiendo a la Fundación que lime asperezas con el artista: “No hay posibilidad de reconciliar con Alfredo?, sí, el mismo al que le entregaste tres coronas, entre otras cosas, algo que nadie iguala. Sé que él, es rebelde, pero no puedes desconocer que ha sido un gran impulsor de tus causas en pro del folclor auténtico”.

Alfredo Gutiérrez denunció en los últimos años su marginación en la programación por parte del Festival Vallenato, a pesar de sus logros - crédito cortesía GV Comunicaciones

En entrevista concedida en 2023 a El Heraldo, Alfredo Gutiérrez se refirió a la distancia que mantiene con la organización. “Me llena de nostalgia, me hace falta ir a festivalear, porque la gente de la Fundación nunca me contrata. Traen artistas internacionales y a los Reyes Vallenatos los ponen de teloneros y les pagan migajas, yo eso no lo acepto”, señaló entonces, añadiendo que fue justamente su postura crítica con algunas de las decisiones de la organización del evento lo que llevó a su distanciamiento. “A los reyes nos ponían a tocar a la orilla de la piscina y gratis, eso lo critiqué”, señaló en esa ocasión.

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Los homenajes que recibirá Alfredo Gutiérrez en 2026

Alfredo Gutiérrez presentará el espectáculo "Un rebelde con causa" en un evento exclusivo en Barranquilla - crédito cortesía GV Comunicaciones

Es en medio de esa coyuntura que el intérprete de Anhelos o Festival en Guararé fue anunciado como eje central de dos eventos especiales orientados a celebrar su impacto en la cultura nacional.

El primero será una celebración bautizada como “Un rebelde con causa”, haciendo referencia a uno de los motes más populares del músico. La misma tendrá lugar el próximo 23 de mayo en el Hotel Country International de Barranquilla, y contará con la presencia de figuras como Gusi, Rolando Ochoa, Juan Piña, Jorge Oñate Dangond, los Hermanos Carlos y Guido Malo, Juventino Ojito y Camilo Namen Rapilo.

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El evento, respaldado por Premium Live, Telecaribe (canal que transmitirá el concierto) y Alco, incluirá un repertorio especial preparado por el propio Gutiérrez, con canciones emblemáticas de su carrera.

La programación del homenaje busca exaltar la extensa trayectoria del acordeonero y cantante, quien ha sido protagonista en la internacionalización del vallenato y en la integración de expresiones musicales del Caribe colombiano.

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El Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, en San Juan del Cesar, confirma que honrará en 2026 a Alfredo Gutiérrez junto a Silvio Brito - crédito cortesía GV Comunicaciones

Adicionalmente, Gutiérrez será el próximo homenajeado en el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, celebrado en San Juan del Cesar, La Guajira, junto a Silvio Brito, voz del himno del Festival Vallenato.

El Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar celebrará su edición de 2026 del 10 al 12 de diciembre, con lo que se consolida como el espacio que finalmente rendirá honores al trirrey vallenato, mientras la polémica persiste en torno a la postura asumida por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

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