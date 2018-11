-En una de sus cartas, dirigida a Pinchas Rosen, Ministro de Justicia de Israel, Lothar dice que no se había tomado un camino equivocado, que el juicio debía ser de un tribunal internacional y no del Estado de Israel, y descontento con el destrato que recibía advertía que daría nombres y circunstancias de muchas cosas oscuras en la protección que recibía Eichmann. Poco tiempo después, su casa fue violentada por gente que no iba con una orden de allanamiento precisamente –dice Liliana.