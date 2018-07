-Había una revista que se llama La Marea, uruguaya, se publicaba en Punta del Este. Me pidieron una nota a Charly García y como lo conocía hacía tiempo lo fui a ver. La casa de él me impresionó. Estaba hecha mierda. Pintadas las paredes, sin muebles, todo sucio. Era un chiquero en la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe. Me atendió en una habitación en donde él dormía. Había un aparato grandote, muy lindo, y ahí arriba picaba la cocaína. Tomábamos juntos mientras hacíamos el reportaje. Pero tuvimos un enfrentamiento, una pregunta que a él no le gustó. Y se terminó el reportaje. Cuando me fui, bajando en el ascensor, pensé: "Yo no puedo ser tan boludo". Sabía que si seguía tomando iba a terminar en esa situación. Incluso mi casa se estaba deteriorando. Pude anticipar lo que me iba a pasar si seguía tomando. Me acuerdo que caminaba poco en ese momento, porque con la droga me daban ganas de quedarme en casa y no salir. Pero me fui caminando hasta casa, unas tantas cuadras. Y me repetía sistemáticamente: "Yo no tomo más, no puedo ser tan pelotudo". Y llegué a casa y no tomé más.