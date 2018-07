"¿Y Auschwitz qué, papá?", le pregunta en sus últimos días su hijo Rolf. Convencido de que es inocente de todos los crímenes de los que se lo acusa, e incluso seguro de que ayudó a salvar vidas decidiendo "quiénes eran aptos para trabajar", el Mengele que dialoga con su propio hijo mientras se esconde en las cercanías de San Pablo cree que el único mal es remover eternamente el pasado. "Un hijo y un padre deben quererse, cualesquiera sean las circunstancias", piensa Rolf. ¿Pero cómo es capaz de querer quien sostiene que "los judíos no pertenecen al género humano" y deben erradicarse como los bacilos, los microbios y las larvas? "Yo no inventé Auschwitz, las cámaras de gas ni los hornos crematorios. Yo no era sino un engranaje más", intenta explicar Mengele. Mientras tanto, su voz se disipa y la memoria a su alrededor crece. Si el libro de Olivier Guez tuviera que limitarse a un único mérito, sin dudas sería el de mostrar de qué manera el "mal" consiste en perder la capacidad de dialogar, hasta quedarse absolutamente solo.