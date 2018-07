El artículo dejó de lado las elementales reglas del periodismo: no se sabe si a Aranda lo mataron o murió en un incendio accidental; en el caso de haber sido un homicidio (cosa que no se ha demostrado) no se sabe quién o quiénes lo cometieron; las principales fuentes de información, si no las únicas, son las opiniones de "la calle". El artículo, en un país gobernado por un dictador homofóbico, no deja ninguna duda respecto de que se trató "de un crimen pasional". No cualquier crimen pasional, sino uno cometido al calor de lo que, en la mirada del régimen, era considerado una una perversión sexual.