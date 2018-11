Voy a ducharme y reviso mi mochila por enésima vez: confirmo que vine a la Antártida con dos remeras (una de mangas cortas) y dos bombachas pero atención-: traje maquillajes. Salvo el saquito de hilo, no se me ocurre nada más inútil. Empiezo a pensar en recurrir al trueque –¿un rubor por una remera limpia?- porque acá no hay nada que se pueda comprar, y entonces no, tu plata no vale.