Me escribe mi novio y me dice que ya me extraña, que lavó las sábanas creyendo que volvía, así me recibía mi cama linda. Me pide que siga contándoles a todos cómo se vive acá, que eso genera empatía y que así, los humanos, nos unimos. Después me deja de hablar y es obvio que arrancó Racing. Su mensaje de despedida es: "Averiguame cuántos hinchas hay ahí".