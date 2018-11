Thomas me gritó "se rompió algo" y me hizo una seña con la mano: vamos a aterrizar. Me puse nerviosa y quise respirar "modo Mindfullness". No funciona -parece que pujo-: pienso en el mapa con el que aprendí en el colegio y saco una conclusión de la que ahora siento vergüenza nivel "mi saquito de hilo": creo que vamos a aterrizar en el agua helada. No. Volvimos, se rompió el presurizador: estamos otra vez en Río Gallegos.