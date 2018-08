Lo verdaderamente relevante que dejó el allanamiento de la fiscal Baños es lo que la letrada reveló con claridad a Infobae: "Según me informó el Registro de Juicios Universales, hasta el momento la empresa no presentó quiebra. Sí notificó al Mintur de que no podía hacerse cargo de los contratos y de las obligaciones asumidas, y por eso se solicitó que se ejecutara la cuota cero". Y destacó que "cualquier acreedor puede pedir la quiebra de la empresa".