El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad respondió mediante un comunicado: "Aún no se ha determinado la posible locación para instalar la planta de termovalorización. La ley tiene una medida cautelar por lo que no se ha generado ningún avance desde su sanción [de la reforma de la ley de basura cero] en la Legislatura". Sobre el futuro del sitio arqueológico no hubo definiciones.