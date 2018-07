Silvia, su mamá, asiente. Tiene 60 años, es Licenciada en gestión de políticas públicas y trabaja en el Gobierno de la Ciudad. "Aborté dos veces", arranca, mientras ceba un mate amargo. La primera vez fue en 1983: "Tenía 25 años, era soltera y me había ido ir a vivir a Brasil. Cuando volví a Argentina me enteré de que estaba embarazada. No lo quería tener. El 'no' fue muy claro, era mi decisión, 'no' y punto", recuerda. "No es algo para salir a celebrar pero tampoco fue traumático si no, no me habría hecho el segundo".