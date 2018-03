Si todo está bien, la comunicación finaliza: "Ahí nos suelen decir que sienten alivio", dice Violeta. "Es mucho trabajo, a veces agotador. Para ser socorrista no sólo se necesita tener ganas sino un compromiso fuerte. Es un activismo de 24 horas. Todo el tiempo nos cruzamos con situaciones que nos ponen un stop y nos hacen preguntarnos '¿cómo seguimos?'. Del otro lado puede haber una chica que está sufriendo violencia y no lo ve. Ahí buscamos la manera de, no sólo acompañar la urgencia del aborto, sino de contenerla en el proceso de deshacerse también de las violencias que posiblemente ocasionaron ese embarazo no deseado".