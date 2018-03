"Para este #8M pensé que mi panza tenía que hablar. Es una forma de decir: hay múltiples mujeres con múltiples necesidades. Yo estoy gestando un embarazo deseado, tuve el derecho de decidir sobre mi cuerpo. Del otro lado, hay mujeres que entienden que no es el momento para tener un hijo y no quieren exponerse a todo lo que significa una maternidad no deseada. También es su derecho poder elegir cuándo ser madres y en qué condiciones".