"¿Qué si lo extraño? Siempre he esperado quién me va a llevar al altar. Quién me va a poner la banda cuando me gradúe en la facultad. Lo voy a vivir el año que viene y todavía no pensé quién lo va a hacer. A veces creo que en algún momento va a sonar el timbre o van a tocarme la puerta de la habitación, como si fuese una pesadilla, y voy a darme cuenta que nada de esto pasó. Pero no. A mi papá lo extraño todos los días. A diario. Saco una muy buena nota en un examen y me encantaría que estuviese acá para ir a tomar un helado y celebrarlo. Sólo estoy con él mediante una relación íntima que únicamente nosotros tenemos", concluye.