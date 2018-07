"¿Podría haber tenido un hijo con esa segunda pareja? Tal vez sí, pero forzar al otro a asumir un compromiso que no desea no es formar una familia. Tampoco quería tener un hijo y darle un padre que no había querido ser padre. La verdad es que prefería tener un hijo y luego explicarle 'no hay papá' a tener que decirle 'hay un papá pero está ausente'", dice Ana Claudia Ceballos (50) a Infobae mientras atiende su inmobiliaria, en San Telmo.