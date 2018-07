La nueva Ley de Movilidad permitirá a los choferes de taxis inscribirse en Uber y prestar el servicio en el propio vehículo. "No se trata de ninguna dicotomía, porque el peón de taxi que alquila el coche podrá optimizar su trabajo cuando no encuentre recorridos o no los llamen desde la radio del taxi. Creemos que va a dejar de precarizar el trabajo y dará al usuario un mayor y mejor servicio", dijo el legislador del PI Mario Vadillo.