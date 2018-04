En los últimos días se reportaron varios incidentes. El periodista Tomás Balmaceda publicó en las redes sociales el relato de un taxista sobre los "cazadores de Uber" organizados como Taxistas Unidos: "Cuando lo agarran, lo paran, la comisaría ya saben por dónde van… cuando lo embocan, lo detienen la policía y cómo no tienen nada, no tienen seguro y registro profesional, adentro el auto, el registro y el teléfono celular. Y el pasajero que está viajando no se puede ir", contó el chofer.