Qué debes hacer si Windows no reconoce tu memoria USB

Ante la falla de reconocimiento de una memoria USB en Windows, existen soluciones prácticas que permiten identificar el origen del problema y recuperar el dispositivo para su uso normal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las memorias USB son una herramienta útil para almacenar y transferir archivos, pero puede ocurrir que Windows no las detecte al conectarlas. Esta situación genera preocupación, sobre todo si el dispositivo contiene información importante. Sin embargo, existen varios métodos para solucionar el problema y recuperar el acceso a los datos.

Primeros pasos: revisa la conexión y el puerto

Lo primero, indica HP, es asegurarse de que la memoria USB esté correctamente conectada. Prueba retirando y volviendo a insertar la memoria en el mismo puerto. Si no sucede nada, intenta conectarla en otro puerto USB del mismo equipo.

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En muchos casos, el sistema reconoce el dispositivo de inmediato al cambiar de puerto. Si esto no resuelve el problema, prueba la memoria en otra computadora. Si funciona correctamente en ese segundo equipo, la causa del fallo está en el sistema original y no en la memoria USB.

Una memoria USB brillante con luz azul está conectada a la parte frontal de una computadora de escritorio moderna, lista para la transferencia de archivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisa el Administrador de dispositivos

Si el dispositivo sigue sin aparecer, abre el Administrador de dispositivos. Haz clic derecho en el botón de inicio de Windows y selecciona “Administrador de dispositivos”. Busca el apartado “Unidades de disco” y localiza la memoria USB problemática. Haz clic derecho sobre ella y prueba la opción “Actualizar controlador”.

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Si esto no ayuda, selecciona “Desinstalar dispositivo” y reinicia la computadora. Al arrancar de nuevo, Windows detectará la memoria USB e intentará reinstalar los controladores automáticamente.

Verifica la asignación de letras en el sistema

En ocasiones, la memoria USB no se muestra en el Explorador de archivos de Windows porque no tiene asignada una letra de unidad. Para comprobarlo, haz clic derecho en el botón de inicio y selecciona Administración de equipos, luego Almacenamiento y finalmente Administración de discos. En la lista de unidades, busca la memoria USB, haz clic derecho sobre ella y selecciona “Cambiar letra y rutas de acceso de unidad”. Elige una letra disponible y confirma la selección. Con esto, la memoria debería aparecer en el Explorador y estar lista para su uso.

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Administración de discos en Windows 11. (Infobae América)

Usa la línea de comandos si no aparece en Administración de discos

Si la memoria tampoco aparece en Administración de discos, puede estar deshabilitada o mal inicializada. En este caso, accede a la línea de comandos como administrador. Escribe “cmd” en el menú de inicio, haz clic derecho y selecciona “Ejecutar como administrador”.

Dentro de la ventana de comandos, escribe “diskpart” y presiona Enter. Luego utiliza “list disk” para mostrar todas las unidades conectadas. Si la memoria USB aparece, escribe “select disk X” (donde X es el número de la memoria) y a continuación “attributes disk clear readonly” para asegurarte de que no está protegida contra escritura. Posteriormente, puedes formatear el dispositivo desde Administración de discos y asignar una letra de unidad si es necesario.

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Verifica los controladores USB

Otra causa frecuente de problemas es el mal funcionamiento de los controladores USB, afirma Dell.

En el Administrador de dispositivos, busca la sección “Controladoras de bus serie universal” (USB). Haz clic derecho sobre cada entrada y selecciona “Actualizar controlador”. Si los problemas persisten, puedes desinstalar los controladores y reiniciar el equipo para que Windows los reinstale de forma automática.

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Controladores de USB en Windows 11. (Infobae América)

Recomendaciones finales

Si después de estos pasos la memoria USB sigue sin funcionar en ningún equipo, es probable que el dispositivo haya sufrido un daño físico.

Ante un fallo físico en una memoria USB que impida su funcionamiento normal, es fundamental evitar intentos de reparación caseros y acudir a un laboratorio especializado en recuperación de datos, explica Ontrack. En estos centros, los ingenieros no buscan ‘arreglar’ el dispositivo para su uso continuo, sino extraer la información directamente de los chips de memoria NAND mediante herramientas de hardware avanzadas.

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