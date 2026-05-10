Iván Cepeda lanzó advertencia a grupos armados: no habrá diálogos en su eventual Gobierno si matan periodistas y líderes sociales

El candidato presidencial del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, exigió a los grupos armados dejar de asesinar a líderes sociale su periodistas - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En un evento de campaña llevado a cabo el 9 de mayo de 2026 en Valledupar (Cesar), el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Catro se refirió al asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda, perpetrado por actores armados en Briceño (Antioquia). El comunicador fue reportado como desaparecido el 5 de mayo y, en medio de sospechas de un posible homicidio, las autoridades encontraron y recuperaron su cuerpo el 8 de mayo.

Cepeda repudió el crimen, que fue perpetrado por criminales de las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que lidera el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de ese grupo armado. Según el presidente Gustavo Petro, el principal responsable del asesinato del periodista es Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, cabecilla del frente Darío Gutiérrez, “un grupo dividido” del Frente 36 de las disidencias de las Farc de “Calarcá”.

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“Quiero decirlo con toda claridad. Condeno el asesinato de Mateo Pérez Rueda, joven de veinticinco años, estudiante de Ciencia Política y director del medio digital El Confidente. Este joven periodista fue asesinado y desaparecido”, indicó el aspirante a la Presidencia.

Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Antioquia, había sido reportado como desaparecido el 5 de mayo - crédito @ISAZULETA/X y @FLIP_org/X

De igual manera, exigió a las estructuras criminales que operan en el país dejar de atacar a las personas que ejercen el periodismo, que tienen papeles de liderazgo en los territorios y que avanzan en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Incluso, aseguró que, si llega a ser elegido presidente de Colombia, no permitirá que se lleven a cabo negociaciones de paz con grupos armados si este tipo de crímenes se siguen presentando.

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“Y quiero decir lo siguiente: no más asesinatos de periodistas en los territorios, no más asesinatos de lideresas y líderes sociales. Y a los grupos armados lo digo con claridad: no habrá diálogo si hay asesinato de lideresas y líderes sociales”, sentenció.

Un contraste con el Gobierno Petro: el caso de alias Calarcá

Su postura surge en medio de críticas al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, que ha estado implementando desde 2022 una política de Paz Total, encaminada a negociar con los grupos al margen de la ley.

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Las disidencias de 'Calarca' estarían detrás del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito AFP

Uno de los criminales que hacen parte de las mesas de diálogo es, justamente, alias Calarcá, líder de una parte de las disidencias de las Farc que estaría detrás del asesinato del periodista Mateo Pérez y de muchos otros actos violentos perpetrados contra la población civil y la fuerza pública.

El cabecilla goza de la suspensión de órdenes de captura en su contra, gracias a que fue designado como vocero de paz por el Gobierno Petro. La Fiscalía General de la Nación ya solicitó al primer mandatrario evaluar la permanencia de alias calarcá en los espacios de diálogo, para así poder reactivar las órdenes de captura en su contra y llevarlo ante la justicia.

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Se le señala de haber cometido los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con confines de desaparición y homicidio y desplazamiento forzado, los cuales le serán imputados en una audiencia programada para el 12 de mayo.

Disidencias de alias Calarcá se desligaron del asesinato de Mateo Pérez

Los altos mandos del grupo armado aseguraron que los asesinos del joven actuaron por cuenta propia - crédito AFP

Pese a que el Gobierno nacional y las autoridades señalan como responsables del crimen a las disidencias de las Farc lideradas por “Calarcá”, la organización armada se pronunció a través de un comunicado en el que negó que se haya autorizado el homicidio.

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Aseguró que, de comprobarse que algunos integrantes del grupo armado estuvieron involucrados en los hechos, habrían cometido el delito “a título personal, sin autorización, sin consultar”.

“El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda jamás fue autorizado por esta dirección nacional. Ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar, aun si fueren contradictores políticos. La confrontación armada se da entre actores armados, no contra la población civil”, señaló la guerrilla.

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