—El aborto como medida aislada no sirve, tiene que venir acompañada de educación sexual y anticoncepción. El último recurso debe ser el aborto. La gente debería saber que la gran mayoría de mujeres que abortan tienen entre 20 y 24 años. Puede extenderse hasta los 28. Y muchas de ellas mueren. Ellas tienen otros hijos, y por muchas situaciones que viven no pueden gestar a ese nuevo hijo. Cuando deciden interrumpir el embarazo de manera clandestina y luego mueren, dejan otro u otros chicos huérfanos que quizá no tengan a nadie más que a su mamá y pasan a vivir en un contexto en el que posiblemente también se mueran.