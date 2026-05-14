Paty Navidad desconfía del hantavirus: “El terror mata más que cualquier bicho”

La actriz de 50 años sorprendió al revelar que se le quemó su larga cabellera (Foto: Instagram)

La actriz Paty Navidad, quien hace unos años dio de qué hablar por su controversial postura ante el Covid-19, cuestionó la alarma por el hantavirus en México.

Durante un encuentro con medios, Navidad dijo a reporteros que los virus “han existido toda la vida, pero no es lo que se dice que es, así que yo creo que la experiencia, pues ya debería de traernos un poco de conocimiento y saber de qué se tratan las cosas”.

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¿Qué más dijo Paty Navidad?

Navidad explicó que ella opta por fortalecer su sistema inmunológico y no se deja influenciar por “noticias de terror”.

Declaró: “No crean todo lo que se diga de estos virus y todas las cosas que se traen, ¿eh? Pero hay que cuidarnos siempre para no enfermarnos, pero no hay que creer todo, porque el terror mata más que cualquier bicho”.

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(Instagram/@patricianavidad_oficial)

Añadió que no se consideró antivacunas, sino “antiexperimentos”, y afirmó: “Cada quien es libre de hacer con su cuerpo, con su mente y con su espíritu y alma lo que decidan. Yo respeto todo, yo no las necesito, gracias a Dios”.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una zoonosis emergente asociada al contacto directo o indirecto con roedores silvestres.

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De acuerdo con el Ministerio de Salud de Argentina, los roedores portan el virus de forma asintomática y lo eliminan a través de orina, saliva y excrementos.

Los humanos pueden contagiarse principalmente por inhalar aerosoles con el virus presentes en ambientes infestados, ya sea en áreas silvestres, suburbanas, rurales o en estructuras cerradas invadidas por roedores.

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También existe riesgo de transmisión por contacto de mucosas con excreciones infectadas (conjuntival, nasal o bucal) y por mordedura directa.

La actriz aseguró que todos tenemos derecho a opinar (Foto: Instagram/@patricianavidad_oficial)

Además, se ha documentado transmisión persona a persona en contextos de brote, lo que obliga a considerar las secreciones humanas como potencial contagio, según advirtió la OMS.

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La evolución clínica inicial suele asemejarse a un cuadro gripal, con fiebre mayor a 38 °C, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. La afección puede escalar hasta insuficiencia respiratoria aguda y choque cardiogénico.

Secretaría de Salud descartó casos de hantavirus en México

La Secretaría de Salud informó que hasta el 13 de mayo no se detectaron casos de hantavirus en el país. Recordó que el virus se transmitió principalmente por roedores infectados y que los síntomas incluyeron fiebre, dolor muscular y dificultades respiratorias.

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El brote más reciente de hantavirus se reportó en un crucero en el Atlántico. Por ese motivo, las autoridades reiteraron recomendaciones internacionales de prevención y pidieron no generar alarma entre la población.