México

Tienes menos de 50 días para registrar tu línea de celular: estos son los requisitos

El plazo vence el 30 de junio y crece el miedo a que el Estado acceda a datos personales

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La exigencia de aportar información personal y los temores sobre privacidad han dificultado el avance del proceso, mientras compañías advierten sobre el alto costo y las posibles afectaciones al sector de telecomunicaciones. (Infobae-Itzallana)
La exigencia de aportar información personal y los temores sobre privacidad han dificultado el avance del proceso, mientras compañías advierten sobre el alto costo y las posibles afectaciones al sector de telecomunicaciones. (Infobae-Itzallana)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó que al 13 de mayo suman 48 millones las líneas celulares vinculadas a la identidad de sus titulares. La cifra suena grande, pero representa apenas 30% de las más de 160 millones de líneas activas en el país. El plazo límite para registrarse es el 30 de junio de 2026 — y quien no cumpla, perderá el servicio.

¿Qué pasa si no te registras?

Las consecuencias son inmediatas y totales. Las líneas no registradas serán suspendidas: sin llamadas, sin SMS, sin datos móviles. Eso significa adiós a WhatsApp, redes sociales y —lo más crítico para muchos— banca móvil. Solo podrán recibir mensajes de números de emergencia.

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Para completar el trámite se necesita nombre completo y CURP de 18 caracteres. El registro se realiza directamente con cada compañía telefónica, ya sea en línea a través del portal oficial de la CRT o en un centro de atención presencial.

Una baja proporción de conexiones se encuentra vinculada de forma correcta al padrón nacional, mientras que operadores y especialistas advierten que existe desconfianza ciudadana y problemas técnicos en el proceso de validación de datos. (Infobae-Itzallana)
Una baja proporción de conexiones se encuentra vinculada de forma correcta al padrón nacional, mientras que operadores y especialistas advierten que existe desconfianza ciudadana y problemas técnicos en el proceso de validación de datos. (Infobae-Itzallana)

El miedo real: ¿El gobierno espiando tu celular?

Aquí está el núcleo del problema. Aunque la CRT insiste en que el objetivo es combatir extorsiones, fraudes y suplantación de identidad, una parte importante de la población desconfía de entregar sus datos al Estado.

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Y no son miedos sin fundamento. Mony De Swaan, presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), fue contundente: “Yo tiraría el registro a la basura”, señalando que el esquema “tiene huecos por demasiados lados” para ser eficiente.

El problema técnico más grave: el registro no incluye datos biométricos. La verificación de identidad se limita a una selfie en registros remotos o a presentar una identificación con CURP en trámites presenciales. Cualquier persona podría registrar una línea con datos ajenos.

Un esquema que la industria rechaza

El costo del registro para los operadores supera los 4 mil millones de pesos, dinero destinado a plataformas de validación, autenticación y almacenamiento de datos para más de 160 millones de líneas.

Para los Operadores Móviles Virtuales (OMV) — que dependen de clientes prepago con alta rotación — el impacto es especialmente severo. En el primer trimestre ya se registró una desaceleración en la incorporación de nuevos usuarios.

Ernesto Piedras, director de The CIU, resume la tensión: el gobierno está trasladando costos, riesgos operativos y desgaste reputacional a la industria “sin ofrecer garantías de efectividad en materia de seguridad pública”,

El registro de la línea debe realizarse antes del 29 de junio de 2026 para evitar la suspensión del servicio. (Anayeli Tapia/Infobae)
El registro de la línea debe realizarse antes del 29 de junio de 2026 para evitar la suspensión del servicio. (Anayeli Tapia/Infobae)

¿Alcanzará el tiempo?

Los números no cuadran. La CRT necesita un promedio de 1.5 millones de registros diarios para completar el padrón antes del 30 de junio. La realidad: entre 320 mil y 352 mil líneas diarias se están registrando actualmente.

Si el ritmo no se acelera drásticamente, millones de mexicanos podrían despertar el 1 de julio sin servicio de celular — no por elección, sino por desconfianza, desconocimiento o simplemente porque nadie les convenció de que valía la pena.

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