Fátima: Matar es lo que es, por la razón que sea. Te mato porque no tengo plata, porque me gusta matar gente o porque estoy enferma sigue siendo matar. Que una chica violada aborte no soluciona el problema porque no garantiza que dejen de violarla. Un clavo no saca otro clavo. El 80% de las violaciones ocurren en el ámbito intrafamiliar. El aborto solo encubre al violador, que es quien está buscando que aborte para no ser descubierto. Entonces le da impunidad al violador pero esa chica vuelve al mismo círculo y la siguen violando, lo que probablemente termine en otro aborto.