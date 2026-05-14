Este sería el principal sospechoso del crimen de una madre y su hijo, enterrados en el patio de su casa en Valle del Cauca: el hombre se habría suicidado

Las autoridades señalan a la pareja sentimental de la víctima como el posible responsable de las muertes de una mujer y su hijo, mientras los familiares esperan los resultados periciales para conocer las causas exactas del hecho - crédito Captura video Noticias Caracol

La investigación en torno a los cuerpos enterrados de una madre y su hijo en Florida, Valle del Cauca, llevó a las autoridades a identificar a Marco Antonio Ramírez Alzate como principal sospechoso, pareja sentimental de la mujer y padrastro del niño.

Las autoridades identificaron a Marco Antonio Ramírez Alzate como principal sospechoso. La principal hipótesis indica que Ramírez Alzate habría asesinado a Mireyda Ordóñez Ortiz, de 35 años, y a su hijo Camilo Alejandro, de 11, para posteriormente quitarse la vida.

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Los cuerpos fueron encontrados el 13 de mayo en la vivienda ubicada en Florida, mientras que el de Ramírez Alzate fue hallado previamente en una zona rural de Santander de Quilichao, Cauca, hecho que generó dudas iniciales sobre la secuencia de los acontecimientos.

Según informaron las autoridades, existe la presunción de que Ramírez Alzate habría fallecido antes que las otras dos víctimas, lo que podría deberse a que las muertes ocurrieron con diferencia de días o a una dilación en el descubrimiento de los cuerpos de madre e hijo.

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Las víctimas, vistas por última vez el 19 de abril, fueron encontradas enterradas en su propia vivienda del corregimiento San Antonio de los Caballeros. - crédito CTI Fiscalía/Redes sociales

Los familiares de Mireyda Ordóñez Ortiz y su hijo alertaron a las autoridades tras perder contacto con ambos el 19 de abril del 2026.

La búsqueda, respaldada por vecinos y allegados, se extendió durante veintiún días, hasta que un olor inusual en el entorno llevó a la intervención policial. Durante la inspección, agentes localizaron los cuerpos enterrados en el patio y, de acuerdo con reportes citados por los medios, el avanzado estado de descomposición de los cadáveres dificultó la recolección de pruebas.

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La investigación forense y principales avances

Las causas exactas del fallecimiento de ambas víctimas seguirán pendientes hasta la confirmación del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Los cuerpos permanecen bajo custodia de esta institución y la familia de las víctimas aguarda los resultados de los exámenes para proceder con las honras fúnebres.

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Hallan cuerpos de madre e hijo desaparecidos en zona rural de Florida, Valle del Cauca, tras intensa búsqueda - crédito Alcaldía Florida

En cuanto al presunto agresor, antes del descubrimiento en Florida, agentes localizaron el cuerpo de Marco Antonio Ramírez Alzate, de 26 años, en una zona rural de Santander de Quilichao, Cauca.

Las autoridades señalaron que Ramírez Alzate era la pareja sentimental de Mireyda y padrastro del niño. El informe forense preliminar determinó que el cadáver presentaba una lesión en la zona orbital derecha y en el lugar fue hallada una escopeta sin número de serie.

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Medios locales, como la emisora local El Sol, detallaron el contexto emocional en la zona tras el hallazgo y las manifestaciones de la comunidad en reclamo de una investigación exhaustiva y transparente.

Según información de El Tiempo, la hipótesis principal sostiene que Ramírez Alzate habría causado la muerte de Mireyda Ordóñez y su hijo y, posteriormente, habría atentado contra su propia vida en un contexto de presunta violencia intrafamiliar. Las autoridades sostienen: “El sujeto habría asesinado a la mujer y al pequeño y luego, al parecer, habría atentado contra su vida”.

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Las autoridades forenses de Medicina Legal y equipos especializados en exhumaciones realizan tareas para identificar formalmente los cuerpos hallados - crédito Alcaldía Florida

El deterioro avanzado de los cuerpos impidió identificar heridas externas durante la inspección inicial. La investigación permanece abierta, enfocada en confirmar la secuencia exacta de los hechos.

La policía detiene a dos sospechosos por homicidio en camposanto de Cali

Un hombre fue asesinado por disparos la tarde del 13 de mayo de 2026 en el Cementerio Metropolitano del Norte en Cali, Valle del Cauca.

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El hecho ocurrió cerca de las 3:00 p.m. y, tras la rápida intervención de la Policía Metropolitana de Cali, se detuvo a dos presuntos implicados y se incautó un arma de fuego tipo revólver, según informó el brigadier general Herbert Benavidez.

El crimen, ocurrido en una zona destinada a la memoria y el recogimiento, generó profundo rechazo por parte de la Arquidiócesis de Cali, que a través de un comunicado lamentó que “un espacio concebido para acompañar el duelo de las familias y honrar la memoria de quienes han partido a la paz del Señor sea perturbado por actos que generan temor y dolor”. La institución hizo un llamado urgente a respetar el ámbito sagrado de los cementerios y pidió a la ciudadanía preservar estos entornos como “espacios de paz”.

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Las personas capturadas fueron presentadas ante las autoridades judiciales mientras continúan las investigaciones para esclarecer los móviles y las circunstancias del homicidio. La Arquidiócesis reiteró en su mensaje la necesidad de promover la convivencia y recordó que la paz inicia en las decisiones cotidianas: “La paz comienza en las decisiones cotidianas: elegir la palabra antes que la confrontación, el respeto antes que la imposición y la misericordia antes que el odio”.