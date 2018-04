-Romperse. Cansarse. Abrumarse. Entrar en un descreimiento, perder la fe en la relación. Porque se le adjudica a la pareja muchas cosas que tienen que ver con uno mismo. La pasividad frente a la existencia es un tema personal. Uno puede ser receptivo a lo que pasa, pero no pasivo. Pasivo es como inerte: él me tiene que agarrar a upa y llevarme hacia la felicidad; ella tiene que cuidarme y hacer de la mamá que he perdido. Ese tipo de cosas que subyacen en el inconsciente de una relación es más bien una parte infantil.¿Cuándo nos quejábamos más? Cuando éramos chiquititos, cuando mamá no nos daba la comida. Pero esto de quejarse siempre marca al otro. El que siente que el otro se queja de él -un hombre, una mujer-, que siente que su pareja está quejosa todo el tiempo, también entra en impotencia, porque dice "¿Cómo puedo satisfacer esta situación?", "No logro generarle la felicidad que supongo que debiera generarle". Y ahí se entra en un circuito, muy negativo, que hace olvidar -porque esto es lo triste, sobre todo en el terreno de la pareja- que no es que no haya cosas lindas, sino que simplemente se olvidan por tanto abundar en el terreno de la queja.