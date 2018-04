Alberto Abad, ex titular de la AFIP, había ironizado a principios de marzo sobre los comercios que aún no habían instalado el sistema de lectores: "El que avisa no traiciona". "Aceptar solo efectivo es un tema cultura del país. Hace un año la mitad de los comercios y monotributistas no tenían el sistema. Se está empezando a producir el cambio", celebró.