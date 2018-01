"Si me boquean en el show o me dicen algo indebido se quieren matar porque yo tengo diez veces más trucos para darles por la cabeza. Mi mejor arma es el micrófono", dice, y otra vez trae al ídolo de Boca: "A mí eso me lo dio lo mismo que tuvo Tevez; el hambre. La calle me lo dio todo. Yo sé lo que es dormir en la calle, yo sé lo que es cagarse de hambre, no me la contaron, yo la viví".