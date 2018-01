"Soy el rey de esta estancia, yo tranquilo, veremos si te mata, el que no sube, alguien que lo ayude, que tiene su perfume pero pierde su fragancia. A vos te estoy rompiendo, yo tranquilo, es justo lo contrario, se me hace el bueno, el rapero de barrio, lo baten en la plaza es un caniche de escenario", lanza el que tiene el micrófono y le busca la mirada a su oponente, que retruca: "Yo lo mato a este pibe porque no está hardcore, se pensaba que era bueno y que podía con mi honor. Yo tengo perfume, en eso tenés razón, yo tengo perfume y se asume que vos tenés sudor. Su dor-mi-torio atrás, si no sabe este MC cómo rapear, este se hace el bueno, el que viene del barrio, si nunca tuviste las zapatillas llenas de barro".