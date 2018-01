"Cuando tengo puesto el pantalón largo la gente no se da cuenta de que no tengo la pierna", dice él, que sonríe como acto reflejo a todo el que se le acerca y luego de cada movimiento necesita algunos minutos para recuperarse. Con las pasadas la herida y los huesos comienzan a pasar factura. Hace 6 años, a partir de un cáncer que hoy está controlado, un médico en Suiza le informó que iban a tener que amputarle la pierna. "No", respondió él. Cuando le preguntó "¿Por qué no?", dijo que no estaba dispuesto dejar el deporte, a lo que el médico le contestó que no tenía por qué hacerlo. Pero no fue fácil.