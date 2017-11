Irma vs. ARA San Juan: del show del huracán al desinterés por 44 tripulantes argentinos

La información de la búsqueda del submarino es monopolizada por la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa con partes informativos, escuetos y voceros autorizados entrevistados en vivo. Lo que desnuda la falta de interés de las señales es que no hay iniciativa en la búsqueda de historias paralelas que permitan mantener el tema de manera central en las pantallas. Si no hay información oficial, no se agrega nada. Los partes de las últimas horas fueron difundidos en carácter urgente pero luego se siguió con el seguimiento parcial entre el fútbol argentino, la política y el caso FIFA.