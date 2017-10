Desde el accidente hasta que cumplió ocho años, Carla pasó por siete cirugías con anestesia general. "Al principio, cuando empecé el jardín, yo no sufría mucho. Para mí mi cuerpo era así. Los problemas empezaron en la primaria. Yo no me sacaba el guardapolvo por nada del mundo. No me ponía una remera de mangas cortas ni que me mataran, nunca usé una musculosa. Pero se empezó a correr la bola y en el colegio me pusieron un apodo. Me decían 'la quemada".