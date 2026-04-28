Cuáles son los factores que impactan en la fascitis plantar en corredores, según un experto

La lesión se presenta ante entrenamientos mal estructurados, errores en la técnica y calzado inadecuado (Imagen ilustrativa Infobae)

La fascitis plantar se posiciona como una de las lesiones más frecuentes entre quienes practican correr. La lesión afecta principalmente a corredores de todo nivel, suele aparecer durante o tras rutinas de entrenamiento exigentes y es reconocida por su asociación con errores en la planificación más que por el azar.

Según la revista deportiva Runner’s World el entrenador español Carlos Rojo, especializado en rendimiento y equipamiento, la fascitis plantar surge como consecuencia directa de la estructura del entrenamiento. Suele deberse a exceso de intensidad, falta de fuerza en el pie o una inadecuada elección del calzado, lo que puede resultar en la agravación del cuadro si no se modifican los hábitos de preparación.

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Rojo describe que muchos deportistas experimentan dolor intenso en la planta del pie, especialmente al levantarse por la mañana. Además, sienten rigidez o inseguridad al retomar la actividad física. Aunque los primeros pasos o terapias como fisioterapia, plantillas y tratamientos de choque ofrecen alivio temporal, el entrenador sostiene que la solución definitiva requiere cambios estructurales y no solo abordajes aislados.

Causas y síntomas de la fascitis plantar

Planes de entrenamiento inadecuados, falta de fuerza en el pie y movilidad limitada potencian la aparición de esta lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, el entrenador insiste en que la fascitis plantar exige una renovación en la mentalidad de entrenamiento: “La lesión surge por exceso de volumen o intensidad, poca fuerza en el pie, una movilidad limitada del tobillo o un calzado inadecuado”. Sostiene que continuar con el mismo esquema solo perpetúa el problema y favorece que se vuelva crónico.

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El entrenador argumenta que el detenido análisis de las causas, sumado a la identificación temprana de los síntomas, representa el primer paso para quienes quieren retornar a la actividad sin recaídas. La limitación de movilidad y el dolor al inicio de la jornada son las señales principales a considerar para intervenir de manera oportuna.

Prevención y planificación del entrenamiento para corredores

Además, el entrenador subraya que ejercicios específicos para el pie y el tobillo, adaptaciones en la intensidad y una revisión periódica de la técnica y el equipamiento son fundamentales a la hora de evitar recaídas. Recomienda implementar rutinas de prevención y recuperación dentro del plan semanal.

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Rojo enfatiza que enfocarse únicamente en tratamientos puntuales sin modificar los factores que originaron la lesión resulta insuficiente. “La clave radica en aprender de los errores previos y establecer una planificación clara y realista, ajustando el volumen y la intensidad para permitir una recuperación efectiva”, señala el entrenador. Advierte que, si la estructura de entrenamiento no cambia, la fascitis plantar tiene altas probabilidades de repetirse y sugiere priorizar la fuerza, el control de la carga y la movilidad como estrategias centrales.

Entrenadores y fisioterapeutas destacan la importancia de adaptar la carga, fortalecer la musculatura del pie y revisar la técnica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, diversas investigaciones señalan que la calidad del sueño y la recuperación entre sesiones de entrenamiento tienen un papel fundamental en la prevención de lesiones como la fascitis plantar. El descanso insuficiente puede aumentar la inflamación y dificultar la recuperación de los tejidos del pie, incrementando el riesgo de dolor crónico. Por este motivo, los expertos recomiendan priorizar el sueño reparador y alternar jornadas de alta intensidad con sesiones de baja carga o descanso total, permitiendo así que el cuerpo repare y fortalezca las estructuras sometidas al impacto constante del running.

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Recomendaciones para evitar recaídas

La experiencia reciente de corredores que han superado la fascitis plantar respalda el enfoque preventivo. Los especialistas en biomecánica y medicina deportiva coinciden en que evaluar regularmente la técnica, elegir el calzado adecuado y aumentar la intensidad de manera gradual resultan esenciales para proteger la salud del pie.

De acuerdo con Rojo y otros expertos en running consultados —incluidos fisioterapeutas y entrenadores de alto rendimiento—, la fascitis plantar puede evitarse cuando se asume como consecuencia corregible. Proponen que el entrenamiento estructurado, el desarrollo de fuerza y la adaptación a las necesidades individuales son herramientas clave para reducir lesiones y mantener la práctica deportiva a largo plazo.

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Para los especialistas, la prevención es responsabilidad de cada corredor y es indispensable ajustar los hábitos de entrenamiento para superar la fascitis plantar y sostener el rendimiento.