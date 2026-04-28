Fitness

Cuáles son los factores que impactan en la fascitis plantar en corredores, según un experto

Carlos Rojo, entrenador especializado en rendimiento deportivo, indicó que el dolor matutino en la planta del pie y la rigidez al retomar la actividad son las primeras señales de alerta que ningún atleta debería ignorar

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La lesión se presenta ante entrenamientos mal estructurados, errores en la técnica y calzado inadecuado (Imagen ilustrativa Infobae)
La lesión se presenta ante entrenamientos mal estructurados, errores en la técnica y calzado inadecuado (Imagen ilustrativa Infobae)

La fascitis plantar se posiciona como una de las lesiones más frecuentes entre quienes practican correr. La lesión afecta principalmente a corredores de todo nivel, suele aparecer durante o tras rutinas de entrenamiento exigentes y es reconocida por su asociación con errores en la planificación más que por el azar.

Según la revista deportiva Runner’s World el entrenador español Carlos Rojo, especializado en rendimiento y equipamiento, la fascitis plantar surge como consecuencia directa de la estructura del entrenamiento. Suele deberse a exceso de intensidad, falta de fuerza en el pie o una inadecuada elección del calzado, lo que puede resultar en la agravación del cuadro si no se modifican los hábitos de preparación.

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Rojo describe que muchos deportistas experimentan dolor intenso en la planta del pie, especialmente al levantarse por la mañana. Además, sienten rigidez o inseguridad al retomar la actividad física. Aunque los primeros pasos o terapias como fisioterapia, plantillas y tratamientos de choque ofrecen alivio temporal, el entrenador sostiene que la solución definitiva requiere cambios estructurales y no solo abordajes aislados.

Causas y síntomas de la fascitis plantar

Ilustración médica de un pie humano visto de lado, revelando los huesos como el calcáneo y metatarsianos, la fascia plantar y un área de inflamación en rojo.
Planes de entrenamiento inadecuados, falta de fuerza en el pie y movilidad limitada potencian la aparición de esta lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, el entrenador insiste en que la fascitis plantar exige una renovación en la mentalidad de entrenamiento: “La lesión surge por exceso de volumen o intensidad, poca fuerza en el pie, una movilidad limitada del tobillo o un calzado inadecuado”. Sostiene que continuar con el mismo esquema solo perpetúa el problema y favorece que se vuelva crónico.

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El entrenador argumenta que el detenido análisis de las causas, sumado a la identificación temprana de los síntomas, representa el primer paso para quienes quieren retornar a la actividad sin recaídas. La limitación de movilidad y el dolor al inicio de la jornada son las señales principales a considerar para intervenir de manera oportuna.

Prevención y planificación del entrenamiento para corredores

Además, el entrenador subraya que ejercicios específicos para el pie y el tobillo, adaptaciones en la intensidad y una revisión periódica de la técnica y el equipamiento son fundamentales a la hora de evitar recaídas. Recomienda implementar rutinas de prevención y recuperación dentro del plan semanal.

Rojo enfatiza que enfocarse únicamente en tratamientos puntuales sin modificar los factores que originaron la lesión resulta insuficiente. “La clave radica en aprender de los errores previos y establecer una planificación clara y realista, ajustando el volumen y la intensidad para permitir una recuperación efectiva”, señala el entrenador. Advierte que, si la estructura de entrenamiento no cambia, la fascitis plantar tiene altas probabilidades de repetirse y sugiere priorizar la fuerza, el control de la carga y la movilidad como estrategias centrales.

Vista trasera de un corredor en una pista, mostrando la suela azul y blanca de una zapatilla deportiva con la inscripción 'SPEED RACER'.
Entrenadores y fisioterapeutas destacan la importancia de adaptar la carga, fortalecer la musculatura del pie y revisar la técnica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, diversas investigaciones señalan que la calidad del sueño y la recuperación entre sesiones de entrenamiento tienen un papel fundamental en la prevención de lesiones como la fascitis plantar. El descanso insuficiente puede aumentar la inflamación y dificultar la recuperación de los tejidos del pie, incrementando el riesgo de dolor crónico. Por este motivo, los expertos recomiendan priorizar el sueño reparador y alternar jornadas de alta intensidad con sesiones de baja carga o descanso total, permitiendo así que el cuerpo repare y fortalezca las estructuras sometidas al impacto constante del running.

Recomendaciones para evitar recaídas

La experiencia reciente de corredores que han superado la fascitis plantar respalda el enfoque preventivo. Los especialistas en biomecánica y medicina deportiva coinciden en que evaluar regularmente la técnica, elegir el calzado adecuado y aumentar la intensidad de manera gradual resultan esenciales para proteger la salud del pie.

De acuerdo con Rojo y otros expertos en running consultados —incluidos fisioterapeutas y entrenadores de alto rendimiento—, la fascitis plantar puede evitarse cuando se asume como consecuencia corregible. Proponen que el entrenamiento estructurado, el desarrollo de fuerza y la adaptación a las necesidades individuales son herramientas clave para reducir lesiones y mantener la práctica deportiva a largo plazo.

Para los especialistas, la prevención es responsabilidad de cada corredor y es indispensable ajustar los hábitos de entrenamiento para superar la fascitis plantar y sostener el rendimiento.

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