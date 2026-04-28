La plegaria de un famoso streamer brasileño que se hizo viral: “No quiero que Argentina gane el Mundial, no lo voy a soportar”

El discurso que se hizo viral en las redes

Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cada vez más cerca, las pasiones se exacerban. Y surge la batalla detrás de los nombres de los candidatos. La selección argentina, que se quedó con la última corona en Qatar 2022, es una de las aspirantes al título, con Lionel Messi, de 38 años, a la cabeza.

Claro que el fútbol siempre le da pie a las rivalidades, como la de Argentina y Brasil, que busca resurgir con el italiano Carlo Ancelotti en el banco de suplentes. A la Verdeamarela le costó el tránsito en las Eliminatorias, al punto que perdió los dos duelos con La Scaloneta (0-1 como local y 1-4 en el Monumental, donde la diferencia fue tal que terminó eyectando de su cargo al técnico Dorival Junior).

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En ese contexto, el streamer brasileño Allan Brazuca, de habitual intercambio con creadores de contenidos argentinos, se hizo viral gracias a un discurso en el que hizo pública su rígida posición de cara a la cita ecuménica.

“El único seleccionado que yo no quiero que gane el Mundial es Argentina. No voy a soportar a los argentinos burlándose de mí, compatriotas. No voy a soportar que mis amigos de la vida real digan: ‘¿Qué se siente, brasileño, oíste? Llegamos, cuatro títulos’. No voy a soportar eso, compatriotas", comenzó el YouTuber, que tiene casi 60.000 suscriptores.

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“No voy a soportar estar con Argentina. No, alguien tiene que salvar al fútbol, porque si no, se van a agrandar, compatriota. Si Argentina gana una más, se van a agrandar, vamos a ser sinceros. Lo digo por algunos jugadores de Argentina que son insufribles, por ejemplo, De Paul, Otamendi”, añadió.

Su plegaria en medio de una simulación del Mundial generó un sinfín de reacciones en redes sociales. “¿Qué onda? ¿Tantas probabilidades de ganar dos Mundiales seguidos hay? Si es así, ¡qué bueno! Si no, no se qué tanto se preocupa", lo cuestionó un usuario en X (antes Twitter).

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“Ese brazuca es re buena onda, sacan todo de contexto”, lo respaldó un seguidor que suele ver sus intercambios con streamers argentinos. “Es lo más normal del mundo que un brasileño no quiera que gane Argentina”, respaldó la mirada un usuario.

El brasileño Joao Gomes abandona la cancha tras la derrota de su selección por 4-1 ante Argentina en la eliminatoria mundialista, el martes 25 de marzo de 2025 (AP) Foto/Natacha Pisarenko)

“¡Pero qué miedo tienen", azuzó otro fanático de la Albiceleste. La hora de la verdad cada vez está más cerca. Brasil integra el Grupo C, junto a Marruecos, Escocia y Haití. Hará su debut el sábado 13 de junio contra el conjunto africano, que fue tercero en Qatar.

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Argentina, por su parte, hará base en Kansas, ciudad a la que la delegación comenzará a arribar el 30 de mayo. Hará su debut en el certamen el 16 de junio ante Argelia, por el Grupo J. Después, se probará ante Austria el 22/6 y contra Jordania el 27/6.

Ahora bien, ¿cuándo podría darse un Superclásico de las Américas durante la Copa del Mundo? Si Argentina y Brasil terminan primeros en su zona, podrían verse las caras en semifinales. En caso de que alguno de los dos seleccionados termine segundo en su grupo, o incluso si ambos terminan siendo escoltas, la posibilidad de un choque queda reducida a una hipotética final.

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