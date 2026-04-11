Expertos en medicina deportiva explican cómo fortalecer la mente en pruebas de fondo

La preparación mental resulta decisiva para que los corredores de larga distancia mantengan la motivación y gestionen la incomodidad, según especialistas, quienes resaltan la importancia de estrategias psicológicas tanto en el entrenamiento como en la competencia - Crédito obligatorio: Patrick Gorski-Imagn Images IMAGENES DEL DÍA/Foto de Archivo

Completar 42 kilómetros exige no solo esfuerzo fisiológico, sino que implica gestionar dudas, nervios y fluctuaciones emocionales que se presentan tanto en los entrenamientos como durante la competencia. El desarrollo de estrategias mentales permite sostener la motivación, superar momentos difíciles y disminuir el impacto del agotamiento psicológico.

De acuerdo con la revista especializada en running Runner’s World, la Dra. Catherine Spencer-Smith, consultora en Medicina Deportiva y del Ejercicio en HCA Healthcare UK, el grupo hospitalario británico, explica que la mente puede condicionar el desempeño incluso antes de que el cuerpo llegue a sus límites físicos.

El cerebro, como parte del organismo, responde a la fatiga y puede iniciar un discurso interno negativo que lleva a desacelerar o a abandonar. Aprender a anticipar y gestionar estos pensamientos incrementa la capacidad del corredor para tolerar el esfuerzo y tomar decisiones racionales durante la incomodidad.

La especialista británica sostiene que el entrenamiento mental facilita la regulación de emociones, el enfoque de la atención y la preparación para diferentes escenarios en la carrera. Por tal motivo, anticipar dificultades y diseñar rutinas psicológicas fortalece la resiliencia, permitiendo disfrutar el proceso incluso si surgen molestias físicas o imprevistos.

Técnicas prácticas para el entrenamiento mental

La gestión del diálogo interno, el enfoque en pequeños tramos y la confianza en el plan de carrera fortalecen la resiliencia de los maratonistas, permitiéndoles superar la fatiga y los momentos críticos durante competencias de gran exigencia física y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a diversos estudios, los expertos recomiendan segmentar mentalmente la distancia total en partes más pequeñas, lo que reduce la ansiedad y facilita el avance progresivo. En lugar de concentrarse en los 42 kilómetros completos, resulta útil establecer puntos de referencia, como el siguiente kilómetro (o milla), o bloquear el tiempo en tramos de diez minutos. Esta estrategia convierte el objetivo en algo más alcanzable y controlable.

El refuerzo del diálogo interno es otra herramienta clave. Frases cortas, positivas y personales, como “relájate y fluye” o “fuerte y constante”, favorecen la concentración y contrarrestan pensamientos negativos. La utilización de palabras motivadoras, incluso apodos o recordatorios personales, permite redirigir la atención y mantener el ritmo en momentos de fatiga.

La confianza en el plan de carrera y en la estrategia definida desde el entrenamiento proporciona seguridad y disminuye los cambios impulsivos de ritmo, especialmente en el inicio. Enfocarse en el propio objetivo y evitar comparaciones con otros corredores previene el agotamiento temprano y la frustración ante dificultades inesperadas.

Afrontar la incomodidad y adaptarse a lo imprevisto

El entrenamiento mental contempla aceptar la incomodidad como un elemento natural del proceso. Cambiar la interpretación del dolor o de la fatiga, entendiéndolos como señales esperadas, ayuda a evitar una reacción emocional que impida continuar cuando surgen situaciones adversas.

La anticipación de dificultades emocionales, la segmentación mental de la distancia y la aceptación de la incomodidad constituyen herramientas fundamentales para mantener el ritmo y completar los 42 kilómetros que desafían tanto el cuerpo como la mente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación de un plan B para afrontar imprevistos —como el estancamiento o la aparición de molestias físicas— permite ajustar expectativas sin perder la motivación. Técnicas como alternar trote y caminata, cambiar el foco mental o centrarse solo en el próximo paso superable pueden ayudar a completar momentos críticos.

El abastecimiento apropiado de energía y la práctica de la alimentación durante el entrenamiento mantienen la estabilidad física y mental. Un bajo nivel de azúcar afecta tanto el cuerpo como el ánimo, por lo que contar con una estrategia de nutrición y ensayarla antes de la competencia es imprescindible para evitar caídas en el rendimiento psicológico.

Logística, ambiente y motivación personal

El éxito en carreras largas se apoya también en la organización previa y la adaptación al contexto del evento. Planificar el día, preparar el equipamiento y prever los desplazamientos reduce el estrés inicial, favoreciendo la concentración en el objetivo.

En tanto, participar en eventos masivos o en lugares desconocidos puede impactar de forma positiva o negativa, dependiendo de la personalidad del corredor.

Tener presentes las razones personales para correr y mantener la perspectiva sobre el placer de moverse favorece el disfrute, más allá del resultado. Establecer objetivos realistas, celebrar los logros parciales y aceptar los desafíos como parte del recorrido impulsa la resiliencia y el bienestar sostenido.

Según la Dra. Spencer-Smith, el entrenamiento mental no solo mejora la tolerancia a la incomodidad, sino que también optimiza la toma de decisiones y promueve la recuperación emocional tras la competencia.

La integración de preparación física con recursos psicológicos configura la base para afrontar carreras largas desde la confianza y la satisfacción individual.