Fitness

Expertos en medicina deportiva explican cómo fortalecer la mente en pruebas de fondo

El trabajo psicológico es tan relevante como la preparación física para corredores de larga distancia. Influye de manera directa en el rendimiento, la tolerancia a la incomodidad y la capacidad de mantener la motivación en maratones

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La preparación mental resulta decisiva para que los corredores de larga distancia mantengan la motivación y gestionen la incomodidad, según especialistas, quienes resaltan la importancia de estrategias psicológicas tanto en el entrenamiento como en la competencia - Crédito obligatorio: Patrick Gorski-Imagn Images IMAGENES DEL DÍA/Foto de Archivo
La preparación mental resulta decisiva para que los corredores de larga distancia mantengan la motivación y gestionen la incomodidad, según especialistas, quienes resaltan la importancia de estrategias psicológicas tanto en el entrenamiento como en la competencia - Crédito obligatorio: Patrick Gorski-Imagn Images IMAGENES DEL DÍA/Foto de Archivo

Completar 42 kilómetros exige no solo esfuerzo fisiológico, sino que implica gestionar dudas, nervios y fluctuaciones emocionales que se presentan tanto en los entrenamientos como durante la competencia. El desarrollo de estrategias mentales permite sostener la motivación, superar momentos difíciles y disminuir el impacto del agotamiento psicológico.

De acuerdo con la revista especializada en running Runner’s World, la Dra. Catherine Spencer-Smith, consultora en Medicina Deportiva y del Ejercicio en HCA Healthcare UK, el grupo hospitalario británico, explica que la mente puede condicionar el desempeño incluso antes de que el cuerpo llegue a sus límites físicos.

El cerebro, como parte del organismo, responde a la fatiga y puede iniciar un discurso interno negativo que lleva a desacelerar o a abandonar. Aprender a anticipar y gestionar estos pensamientos incrementa la capacidad del corredor para tolerar el esfuerzo y tomar decisiones racionales durante la incomodidad.

La especialista británica sostiene que el entrenamiento mental facilita la regulación de emociones, el enfoque de la atención y la preparación para diferentes escenarios en la carrera. Por tal motivo, anticipar dificultades y diseñar rutinas psicológicas fortalece la resiliencia, permitiendo disfrutar el proceso incluso si surgen molestias físicas o imprevistos.

Técnicas prácticas para el entrenamiento mental

Hombre con sudor en cara y pecho, vistiendo camiseta azul y pantalón negro con dorsal 180, rompe cinta azul de meta "FINISH" mientras cae confeti blanco y se ve público.
La gestión del diálogo interno, el enfoque en pequeños tramos y la confianza en el plan de carrera fortalecen la resiliencia de los maratonistas, permitiéndoles superar la fatiga y los momentos críticos durante competencias de gran exigencia física y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a diversos estudios, los expertos recomiendan segmentar mentalmente la distancia total en partes más pequeñas, lo que reduce la ansiedad y facilita el avance progresivo. En lugar de concentrarse en los 42 kilómetros completos, resulta útil establecer puntos de referencia, como el siguiente kilómetro (o milla), o bloquear el tiempo en tramos de diez minutos. Esta estrategia convierte el objetivo en algo más alcanzable y controlable.

El refuerzo del diálogo interno es otra herramienta clave. Frases cortas, positivas y personales, como “relájate y fluye” o “fuerte y constante”, favorecen la concentración y contrarrestan pensamientos negativos. La utilización de palabras motivadoras, incluso apodos o recordatorios personales, permite redirigir la atención y mantener el ritmo en momentos de fatiga.

La confianza en el plan de carrera y en la estrategia definida desde el entrenamiento proporciona seguridad y disminuye los cambios impulsivos de ritmo, especialmente en el inicio. Enfocarse en el propio objetivo y evitar comparaciones con otros corredores previene el agotamiento temprano y la frustración ante dificultades inesperadas.

Afrontar la incomodidad y adaptarse a lo imprevisto

El entrenamiento mental contempla aceptar la incomodidad como un elemento natural del proceso. Cambiar la interpretación del dolor o de la fatiga, entendiéndolos como señales esperadas, ayuda a evitar una reacción emocional que impida continuar cuando surgen situaciones adversas.

Una psicóloga sentada frente a un paciente masculino en un consultorio moderno con una estantería llena de libros, una lámpara de pie y una ventana.
La anticipación de dificultades emocionales, la segmentación mental de la distancia y la aceptación de la incomodidad constituyen herramientas fundamentales para mantener el ritmo y completar los 42 kilómetros que desafían tanto el cuerpo como la mente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación de un plan B para afrontar imprevistos —como el estancamiento o la aparición de molestias físicas— permite ajustar expectativas sin perder la motivación. Técnicas como alternar trote y caminata, cambiar el foco mental o centrarse solo en el próximo paso superable pueden ayudar a completar momentos críticos.

El abastecimiento apropiado de energía y la práctica de la alimentación durante el entrenamiento mantienen la estabilidad física y mental. Un bajo nivel de azúcar afecta tanto el cuerpo como el ánimo, por lo que contar con una estrategia de nutrición y ensayarla antes de la competencia es imprescindible para evitar caídas en el rendimiento psicológico.

Logística, ambiente y motivación personal

El éxito en carreras largas se apoya también en la organización previa y la adaptación al contexto del evento. Planificar el día, preparar el equipamiento y prever los desplazamientos reduce el estrés inicial, favoreciendo la concentración en el objetivo.

En tanto, participar en eventos masivos o en lugares desconocidos puede impactar de forma positiva o negativa, dependiendo de la personalidad del corredor.

Tener presentes las razones personales para correr y mantener la perspectiva sobre el placer de moverse favorece el disfrute, más allá del resultado. Establecer objetivos realistas, celebrar los logros parciales y aceptar los desafíos como parte del recorrido impulsa la resiliencia y el bienestar sostenido.

Según la Dra. Spencer-Smith, el entrenamiento mental no solo mejora la tolerancia a la incomodidad, sino que también optimiza la toma de decisiones y promueve la recuperación emocional tras la competencia.

La integración de preparación física con recursos psicológicos configura la base para afrontar carreras largas desde la confianza y la satisfacción individual.

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