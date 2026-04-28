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Luis Novaresio presentó su nuevo ciclo “Nada es tan simple” con Pilar Sordo: “Todas las parejas tienen un acuerdo, expreso o implícito”

El periodista visitó el estudio de Infobae a la Tarde y anticipó las claves de su flamante ciclo semanal junto a la psicóloga chilena, donde abordarán los nuevos vínculos y las preguntas incómodas sobre el amor y la convivencia

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Luis Novaresio presentó su nuevo ciclo semanal 'Nada es tan simple', donde analizará los vínculos y las nuevas formas de pareja junto a Pilar Sordo

En una entrevista exclusiva con Luis Novaresio durante la emisión de Infobae a la Tarde, el periodista y escritor abordó el sentido de pertenencia rosarino, repasó su trayectoria y anticipó su ciclo “Nada es tan simple”, que explorará la complejidad de los vínculos en la sociedad contemporánea.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Novaresio inició el diálogo reivindicando su identidad: “Lo primero que pongo en mi biografía es rosarino. Es un lugar de pertenencia”.

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Detalló la particularidad social de su ciudad natal: “No hay aristocracia, hay mucha clase media y también mucha gente en situación de exclusión, viviendo en villas. Es una ciudad fragmentada, donde la convivencia entre la exclusión y los que estamos más o menos bien es parte de la vida cotidiana”.

El camino profesional y la vocación por el periodismo

Recordó los inicios de su carrera y el salto de Rosario a Buenos Aires: “Me vine a vivir a Buenos Aires por culpa de Daniel Hadad”. Describió sus primeros trabajos y la dificultad de acceder al periodismo en tiempos de dictadura: “Los militares cerraron en Rosario Música y Periodismo, por obvias razones. Así que miré las carreras y dije: ‘Serás lo que deba ser y si no serás abogado’”.

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Relató que logró ingresar a los medios luego de postularse a un aviso en el diario: “Me presenté, no quedé. Por suerte se embarazó una de las seleccionadas y yo estaba como primer suplente. Literal”.

(Infobae en Vivo)
El periodista Luis Novaresio destacó la importancia del sentido de pertenencia y la identidad rosarina en su trayectoria profesional y personal (Infobae en Vivo)

Novaresio compartió la importancia de la radio en su formación: “Yo quería contar historias por la radio. En mi casa la radio fue una gran presencia, yo quería hacer eso”. Subrayó la influencia de figuras locales: “En Rosario había un programa de Evaristo Monti que era solo palabra, nada de música. Yo decía: ‘Yo quiero hacer eso’”.

El oficio de entrevistar y los dilemas del periodismo actual

Analizó el ejercicio de la entrevista: “Toda persona es entrevistable. Hay un solo secreto: saber escuchar”. Relacionó su práctica profesional con el psicoanálisis: “El psicoanalista, como dice Lacan, camina casi a la par del paciente, un paso levemente atrás y, en todo caso, lo impulsa a que tome algún camino. Ese es el trabajo del entrevistador”.

Consultado sobre el impacto del rating en los medios, fue contundente: “Hay un editor infame en los medios de comunicación que es el minuto a minuto. Hay que abolir el minuto a minuto en las noticias”. Reconoció que el sistema afecta incluso a los conductores: “Me seduce saber que nos está yendo bien en el número”.

El periodista también reflexionó sobre el fenómeno de los nuevos formatos y el streaming: “Hay una convivencia muy interesante entre los más tradicionales y los más jóvenes. Manu (Jove) es un ejemplo, irrumpe de una manera muy rigurosa pero fuera de las formas tradicionales”. Destacó que la vigencia de las entrevistas profundas persiste en plataformas como YouTube: “Mi programa de medianoche no es un programa que va a romper el rating, pero tiene otra vida en redes”.

El ciclo 'Nada es tan simple' abordará preguntas sobre el amor, la convivencia y los acuerdos explícitos e implícitos en las relaciones de pareja modernas

Familia, vínculos y la apuesta por “Nada es tan simple”

Anticipó el lanzamiento de “Nada es tan simple”, el ciclo de charlas junto a Pilar Sordo: “Todo es mucho más complejo y lábil. Todas las parejas tienen un acuerdo, expreso o implícito”. Planteó interrogantes que abordará el ciclo: “¿Se puede estar enamorado de una sola persona toda la vida? ¿Puedo estar enamorado de dos personas al mismo tiempo?”.

Al compartir detalles de su vida personal, relató el inicio de su relación y la experiencia de la familia ensamblada: “Nos enamoramos y después nos agarró la pandemia, fuimos a vivir juntos. Un día, yo dije: ‘Me quiero casar’. Pasó un mes, y Braulio me llamó para decirme: ‘Pedí turno para casarnos’”. Definió la dinámica familiar: “Hay una niña, yo soy el padrastro y hay un grupo que se llama Familia Alternativa, donde nos organizamos para lo cotidiano. Vera, la hija de Braulio, lo cuenta con mucha naturalidad”.

Sobre la coparentalidad y las nuevas formas de familia, afirmó: “Braulio y Virginia se conocieron para ser padres. Hay miles de variantes: familias monoparentales, coparentales, ensambladas. Nada es tan simple”.

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