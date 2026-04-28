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El ataque de furia de Francisco Cerúndolo en Madrid: rompió su raqueta tras perder el primer set frente a Alexander Blockx

Luego de desperdiciar cuatro sets points en el encuentro por los octavos de final, el argentino se descargó contra el polvo de ladrillo. Luego, cayó ante el joven belga

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El argentino falló una derecha durante el partido ante el belga Alexander Blockx y se descargó contra el polvo de ladrillo

Francisco Cerúndolo protagonizó un momento de furia este martes en el Masters 1000 de Madrid. Tras perder el primer set del partido por los octavos de final ante el belga Alexander Blockx, el argentino destrozó su raqueta contra el suelo.

Durante varios pasajes del primer parcial, Fran mostró argumentos suficientes como para tomar ventaja. Sin embargo, dejó escapar tres set points cuando estaba al frente por 6-5.

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La definición llegó al tie break, donde Cerúndolo volvió a tener un nuevo set point que tampoco pudo capitalizar. Blockx se mantuvo firme en los intercambios decisivos y terminó imponiéndose por 10-8 en un desempate cargado de tensión. Fue allí cuando llegó la explosión emocional del tenista albiceleste.

Luego de una derecha cruzada que se le fue ancha, Cerúndolo descargó toda su bronca contra su raqueta en una escena que rápidamente se volvió viral. Con gestos de impotencia, el tenista golpeó repetidamente el marco contra el polvo de ladrillo hasta destrozarlo por completo.

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La reacción marcó un quiebre negativo en su rendimiento. En el segundo set, Blockx tomó definitivamente el control del partido, se mostró mucho más sólido desde el fondo y aprovechó el bajón anímico del argentino para llevarse el triunfo y la clasificación a cuartos de final.

El belga, de 21 años, se transformó en una de las revelaciones del torneo: tras haber eliminado previamente a Felix Auger-Aliassime -número 5 del mundo-, Blockx consiguió su primera clasificación a cuartos de final de un Masters 1000. Su próximo rival será el noruego Casper Ruud, 15° del mundo y ganador de la edición pasada.

El ataque de furia de Francisco Cerúndolo en Madrid: destrozó su raqueta tras perder el primer set
Francisco Cerúndolo descarga su furia contra la raqueta durante el partido ante Alexander Blockx en Madrid (Fuente: EFE/ Juanjo Martín)

Francisco Cerúndolo saldrá del Top 20 y Tomás Etcheverry será el nuevo número 1 del tenis argentino

La derrota tuvo consecuencias inmediatas para Cerúndolo más allá del resultado. Al no poder defender la semifinal alcanzada en la edición anterior, Cerúndolo perderá una cantidad considerable de puntos y saldrá del Top 20 del ranking ATP. Además, Tomás Etcheverry será el nuevo número 1 argentino.

Según el ranking en vivo, Cerúndolo cederá siete lugares y caerá al puesto 27°. Etcheverry, que se despidió este martes en la misma instancia del certamen al perder con el francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4, trepará tres posiciones y será 26° en la próxima actualización.

Para el platense, que había alcanzado días atrás su mejor ranking histórico, se trata de un nuevo logro en un año en el que, además, logró el primer título de su carrera: el ATP 500 de Río de Janeiro, en febrero.

La derrota representa un traspié inesperado para Fran, que tras haber alcanzado las semifinales en la edición anterior logró el mejor ranking de su carrera: 18°. Luego de rozar varias veces este año una ubicación todavía mejor, cederá terreno en plena gira europea sobre polvo de ladrillo, su superficie predilecta.

Cerúndolo tendrá revancha en continuidad de la gira de polvo de ladrillo: defenderá los octavos de final en el Masters 1000 de Roma y tendrá la chance de recuperar terreno en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y donde el año pasado cayó en la primera ronda.

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